В Крыму оккупанты разместили 6 ядерных боеголовок, - Джемилев

21 апреля, 2018, 21:40

По информации национального лидера крымских татар, народного депутата Украины Мустафы Джемилева, на территории полуострова сейчас размещено 6 ядерных боеголовок.

Об этом он заявил пресс-секретарю Государственного научно-технического центра по ядерной и радиационной безопасности Татьяне Вербицкой, пишет DT.UA.

"В первую очередь это грубое нарушение Будапештского меморандума, поскольку юридически Крым - это территория Украины. Мы, как неядерное государство, снова стали ядерным. Я обращался в Министерство иностранных дел, со многими депутатами говорил о том, что нам необходимо содействие МАГАТЭ. Ведь угроза нависла не только над Украиной, но и над всем Черноморским бассейном", - прокомментировал он ситуацию с ядерной безопасностью, которая сложилась на полуострове.

Как отмечает издание, после оккупации Крыма в бывшем советском хранилище ядерного оружия в урочище Тизилташ на окраине Феодосии, законсервированном в 90-е годы прошлого века, была выставлена охрана и там развернуто масштабное восстановление объекта.