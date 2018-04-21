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В Херсоне пресекли деятельность лаборатории по производству амфетамина, которая зарабатывала 100 тыс. грн в месяц

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Херсоне нарколабораторию по изготовлению особо опасного психотропного вещества - амфетамина

Правоохранители установили, что незаконное производство психотропов организовали 2 жителя областного центра в съемной квартире одного из злоумышленников, сообщает пресс-центр СБ Украины.

Дельцы сбывали "товар" на территории Херсонской и Николаевской областей и пытались создать собственную сеть наркодилеров. По оперативной информации, месячный доход от продажи психотропных веществ составлял около ста тысяч гривень.

Оперативники спецслужбы задержали обоих злоумышленников на одной из улиц Херсона во время попытки сбыта очередной партии амфетамина весом 30 г.

Во время обысков в местах проживания фигурантов дела и нарколаборатории правоохранители обнаружили крупную партию амфетамина, прекурсоры и оборудование для его изготовления.

Обоим задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления и решается вопрос по поводу избрания меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 и ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственно-оперативные действия для установления других лиц, причастных к противоправным действиям.

Операция по изобличению злоумышленников проводилась совместно со следователями полиции под процессуальным руководством областной прокуратуры.

 

 

 

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