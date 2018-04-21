В Кемерово не дали провести митинг за отставку местного царька Тулеева, из-за бездействия которого произошел пожар в ТРЦ "Зимняя вишня"
Об этом сообщает Znak.
Оппозиционеров задержали сотрудники полиции, которые объяснили свои действия "борьбой с экстремизмом" и другими оперативными мероприятиями. Центральная площадь Советов в Кемерово, где планировалась протестная акция, до сих пор окружена милицией.
Как заявил координатор акции Максим Учватов, первые тревожные сигналы начали поступать вечером в пятницу. В Кемерово приехали несколько общественных деятелей, которых встретили три экипажа полиции.
"Согнали понятых, стали утверждать, что данные граждане якобы были замечены в распитии спиртных напитков в общественных местах", - сообщил он. .
Жена организатора митинга Владимира Горенкова Светлана рассказала сегодня, что 20 апреля усиление силовиков наблюдалось также в Новокузнецке, откуда собирались выехать в Кемерово другие участники акции.
"Проверяли всех на выездах из города в сторону столицы Кузбасса. Повод: якобы поиск террориста. Никакой фотографии или описания преступника при этом не было. Полицейские отвечали, что это "служебная тайна". Кроме того, вчера каким-то образом выловили в Кемерове моего мужа, отвезли в участок и заставили подписать какую-то бумагу по поводу митинга. Мол, он предупрежден об ответственности за нарушение закона", - отмечали Светлана.
Утром 21 апреля рейды силовиков начались на трассах в направлении Кемерово. Полиция задержала все машины, в которых люди ехали на митинг.