В Днепровском районе столицы автомобиль вылетел на остановку

21 апреля, 2018, 13:09

В Днепровском районе Киева из-за технической неисправности машина вылетела на остановку общественного транспорта

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

Во время движения по проспекту Соборности, с моста Патона в направлении Дарницкой площади у автомобиля марки ВАЗ оторвало шаровую, вследствие чего автомобиль потерял управление и врезался в остановку общественного транспорта.

Никто не пострадал: люди, находившиеся на остановке, успели отскочить.