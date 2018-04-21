 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Днепровском районе столицы автомобиль вылетел на остановку

В Днепровском районе Киева из-за технической неисправности машина вылетела на остановку общественного транспорта

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

Во время движения по проспекту Соборности, с моста Патона в направлении Дарницкой площади у автомобиля марки ВАЗ оторвало шаровую, вследствие чего автомобиль потерял управление и врезался в остановку общественного транспорта.

Никто не пострадал: люди, находившиеся на остановке, успели отскочить.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 апреля, 2018 суббота

20 апреля, 2018 пятница

больше новостей

21 апреля, 2018 суббота

20 апреля, 2018 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать