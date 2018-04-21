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В Дагестане федералы устроили перестрелку с подпольщиками, 9 погибших

Российские силовики во время нескольких боевых столкновений в городе Дербент и Дербентском районе Дагестана убили 9 человек, которые якобы планировали теракт на 1 мая

Об этом сообщает пресс-служба Национального антитеррористического комитета (Москва, РФ).

"Были выявлены две группы в разных частях Дербента. На предложение сложить оружие и сдаться они открыли огонь из автоматического оружия", - говорится в сообщении.

По данным НАК, убитые имели намерение "совершить диверсионно-террористический акт на первомайские праздники".

При этом источник российского "Интерфакса" сообщил об опознании трех убитых сегодня в Дербенте:

"По предварительным данным, они - местные жители. Один из них 1992 года рождения, другой - 1994 года рождения, третий - 1965 года рождения. Все они ликвидированы в Дербенте при перемещении по городу в автомобиле ВАЗ-2109".

По данным этого источника, у старшего из убитых обнаружен авиабилет. Согласно информации из посадочного талона, он прилетел в Махачкалу из Санкт-Петербурга 13 марта.

Как уточняют дагестанские СМИ, одна из блокированных россиянами групп находилась в авто, другая - в частном доме. Во время штурма дом загорелся.

Со стороны российской власти в боестолкновениях принимало участие спецподразделение ФСБ.

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