В Дагестане федералы устроили перестрелку с подпольщиками, 9 погибших
Об этом сообщает пресс-служба Национального антитеррористического комитета (Москва, РФ).
"Были выявлены две группы в разных частях Дербента. На предложение сложить оружие и сдаться они открыли огонь из автоматического оружия", - говорится в сообщении.
По данным НАК, убитые имели намерение "совершить диверсионно-террористический акт на первомайские праздники".
При этом источник российского "Интерфакса" сообщил об опознании трех убитых сегодня в Дербенте:
"По предварительным данным, они - местные жители. Один из них 1992 года рождения, другой - 1994 года рождения, третий - 1965 года рождения. Все они ликвидированы в Дербенте при перемещении по городу в автомобиле ВАЗ-2109".
По данным этого источника, у старшего из убитых обнаружен авиабилет. Согласно информации из посадочного талона, он прилетел в Махачкалу из Санкт-Петербурга 13 марта.
Как уточняют дагестанские СМИ, одна из блокированных россиянами групп находилась в авто, другая - в частном доме. Во время штурма дом загорелся.
Со стороны российской власти в боестолкновениях принимало участие спецподразделение ФСБ.