Ухудшение отношений между Польшей и Украиной опасно для Европы, - американский дипломат

21 апреля, 2018, 11:34

Соединенные Штаты пытаются способствовать процессу улучшения отношений между Польшей и Украиной, которые являются очень сложными

Об этом заявил консул США в Кракове Томас Зиа, передает "Укринформ".

"Польско-украинские отношения являются очень сложными. Думаю, что Украине нужна Польша, а Польше - Украина. Весь мир хочет, чтобы отношения между этими странами были хорошими, ведь нынешняя ситуация в регионе является весьма опасной не только для Польши, но и всего региона. Мы очень стараемся поддерживать процесс улучшения отношений между Польшей и Украиной", - подчеркнул американский дипломат.

Зиа отметил, что Вашингтон, будучи активным игроком в Восточной Европе, ввел санкции против РФ за ее агрессию в отношении Украины, оказывает гуманитарную помощь Киеву и ведет плодотворное сотрудничество в рамках НАТО.

Он напомнил, что 5 тысяч американских военнослужащих дислоцируются в Польше и являются "символом поддержки" Вашингтоном Восточной Европы.

Зиа надеется, что действия США и Польши будут способствовать тому, что Украина станет "сильной частью Европы".

Как известно, Институт национальной памяти Украины инициировал мораторий на эксгумацию останков поляков в Украине в ответ на вандализм в отношении украинских памятников на территории Польши, в частности, на кладбище в Грушовичах под Перемышлем. Сотрудничество между польским и украинским ИНН приостановилась.

В Варшаве также требуют разрешения на эксгумацию жертв и строительство мемориалов на местах гибели поляков, в частности, польских солдат, погибших на территории современной Украины в 1939 году, а также легионеров, захороненных в районе села Костюхнивка Волынской области.

Украина обратилась к Польше с предложением возобновления сотрудничества между институтами нацпамяти, министерствами культуры и международными комиссиями, занимающимися историческими вопросами. Впрочем, в украинском МИДЕ уже заявили, что ждут от Польши первого шага в вопросе восстановления украинских памятников на своей территории.