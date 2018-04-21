У Лаврова жалуются, что Вашингтон хочет исключить поездки россиян в Америку

21 апреля, 2018, 14:52

Министерство иностранных дел России обвинило США в попытке сделать невозможными поездки россиян в Соединенные Штаты

Так в российском министерстве отреагировали на невыдачу американских виз артистам московского "Большого театра".

В МИД РФ заявили, что только недавно указывали на создание искусственных преград властью США в выдаче в России американских виз.

"И вот новый печальный пример - отказ во въезде артистам московского "Большого театра". В результате сорваны выступления в Нью-Йорке прима-балерины Смирновой и первого солиста балетной труппы Тисси. До такого не доходило даже во времена "холодной войны", - отметили в российском министерстве.

Сегодня, заявляют в МИД РФ, власти США стремятся как можно сильнее давить на Россию, "не останавливаясь ни перед чем".

"Уже несколько лет по их вине свернутые выставочные обмены, теперь отказами в гастрольных визах, похоже, хотят разорвать еще одну нить, которая связывает два народа. Более того, вообще стремятся оградить американцев от россиян визовой стеной, о чем мы уже говорили, сделать поездки наших граждан в США практически невозможными", - возмутились в министерстве иностранных дел России.

Стоит отметить, что за последние два года Москва заставила США сократить численность дипломатического персонала в несколько раз и закрыть 2 консульства на территории РФ.