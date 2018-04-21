Трамп пригрозил Демократической партии иском в ответ
Об этом американский президент сообщает в Twitter.
"Только что услышал: демократы-обструкционисты подали в суд на штаб. Это может быть хорошей новостью, потому что мы теперь ответим по серверам Национального комитета Демократической партии, которые они отказались передать ФБР, относительно серверов Уэнди Вассерман-Шульц и документов, которые были у таинственного человека из Пакистана, и электронных писем Клинтон", – заявил Трамп.
Just heard the Campaign was sued by the Obstructionist Democrats. This can be good news in that we will now counter for the DNC Server that they refused to give to the FBI, the Debbie Wasserman Schultz Servers and Documents held by the Pakistani mystery man and Clinton Emails.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 апреля 2018 г.
- Напомним, 20 апреля Комитет Демократической партии США подал многомиллионный иск против правительства России, предвыборного штаба Дональда Трампа и организации WikiLeaks в деле о хакерских атаках с целью помочь действующему президенту США выиграть в гонке в 2016 году.
- Жалоба, поданная в федеральный окружной суд Манхэттена, утверждает, что высокопоставленные представители штаба Трампа сговорились с российским правительством и его военным разведывательным агентством. Заговор имел целью нанести вред Клинтон и помочь Трампу.
- Непосредственно Трамп не указанный ответчиком в этом иске. Однако туда вошли его соратники.
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