Трамп пригрозил Демократической партии иском в ответ

21 апреля, 2018, 14:02

Президент США Дональд Трамп пообещал отреагировать в ответ на иск, поданный Демократической партией относительно его предвыборного штаба

Об этом американский президент сообщает в Twitter.

"Только что услышал: демократы-обструкционисты подали в суд на штаб. Это может быть хорошей новостью, потому что мы теперь ответим по серверам Национального комитета Демократической партии, которые они отказались передать ФБР, относительно серверов Уэнди Вассерман-Шульц и документов, которые были у таинственного человека из Пакистана, и электронных писем Клинтон", – заявил Трамп.

Just heard the Campaign was sued by the Obstructionist Democrats. This can be good news in that we will now counter for the DNC Server that they refused to give to the FBI, the Debbie Wasserman Schultz Servers and Documents held by the Pakistani mystery man and Clinton Emails. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 апреля 2018 г.