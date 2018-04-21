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Трамп пригрозил Демократической партии иском в ответ

Президент США Дональд Трамп пообещал отреагировать в ответ на иск, поданный Демократической партией относительно его предвыборного штаба

Об этом американский президент сообщает в Twitter.

"Только что услышал: демократы-обструкционисты подали в суд на штаб. Это может быть хорошей новостью, потому что мы теперь ответим по серверам Национального комитета Демократической партии, которые они отказались передать ФБР, относительно серверов Уэнди Вассерман-Шульц и документов, которые были у таинственного человека из Пакистана, и электронных писем Клинтон", – заявил Трамп.

  • Напомним, 20 апреля Комитет Демократической партии США подал многомиллионный иск против правительства России, предвыборного штаба Дональда Трампа и организации WikiLeaks в деле о хакерских атаках с целью помочь действующему президенту США выиграть в гонке в 2016 году.
  • Жалоба, поданная в федеральный окружной суд Манхэттена, утверждает, что высокопоставленные представители штаба Трампа сговорились с российским правительством и его военным разведывательным агентством. Заговор имел целью нанести вред Клинтон и помочь Трампу.
  • Непосредственно Трамп не указанный ответчиком в этом иске. Однако туда вошли его соратники.
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