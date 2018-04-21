Трамп поприветствовал решение властей КНДР о приостановке ядерных испытаний

21 апреля, 2018, 09:48

Президент США Дональд Трамп поприветствовал решение властей Северной Кореи остановить ядерные испытания в стране

"Северная Корея согласилась приостановить все ядерные испытания и закрыть большой испытательный полигон. Это очень хорошая новость для Северной Кореи и мира - большой прогресс! Ждем нашего саммита", - написал Трамп на своей странице в Twitter.

North Korea has agreed to suspend all Nuclear Tests and close up a major test site. This is very good news for North Korea and the World - big progress! Look forward to our Summit. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 апреля 2018 г.