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Трамп поприветствовал решение властей КНДР о приостановке ядерных испытаний

Президент США Дональд Трамп поприветствовал решение властей Северной Кореи остановить ядерные испытания в стране

"Северная Корея согласилась приостановить все ядерные испытания и закрыть большой испытательный полигон. Это очень хорошая новость для Северной Кореи и мира - большой прогресс! Ждем нашего саммита", - написал Трамп на своей странице в Twitter.

  • Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что страна с 21 апреля приостанавливает проведение ядерных и ракетных испытаний и закрывает полигон на северо-востоке страны.
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