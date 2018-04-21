Театр украинской традиции "Дзеркало" представил премьеру спектакля "Мазепа. Love story"

21 апреля, 2018, 17:14

Это история любви молодой девушки Мотри Кочубей и харизматичного гетмана Украины Ивана Мазепы, любви, преодолевающей тогдашние политические противоречия и несогласие родителей невесты благословить этот необычный брак

Первыми спектакль увидели зрители Киевского молодого театра, передает Еспресо.TV.

"Она влюблена в свою страну, в свою землю, в Украину. В наших соловьев, в наши ставки, в наши сады вишневые коло хаты, а это все раздирается на куски, раздается соседям, продается, как сейчас. И эта ее любовь к стране, к Украине, она находит гавань, собственно, в душе, в сердце великого гетмана", - говорит исполнитель роли Мазепы, директор театра "Дзеркало" Владимир Петранюк.

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По сюжету, несмотря на мнение матери, которая начинает писать доносы на гетмана московскому царю, Матрена становится женой гетмана.

"Урок один. Здесь единственный урок - измена к хорошему не приводит", - подчеркивает главный режиссер театра Дмитрий Старчоус.