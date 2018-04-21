Спецслужбы Британии установили ключевых подозреваемых в покушении на Скрипаля, - The Telegraph
Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на источники.
По информации газеты, контртеррористическое подразделение Скотланд-Ярда работает над выстраиванием уголовного дела против лиц, которые, по данным полиции, находятся в РФ.
"Не смотря на то, что расследование, как ожидается, продлится еще несколько месяцев, в последние дни в нем был осуществлен серьезный прорыв, который позволил определить круг основных подозреваемых", - пишет издание.
The Telegraph отмечает, что полиции удалось определить конкретные имена после анализа списков пассажиров, которые прибыли в Великобританию и вылетели из нее, а также изучив записи с камер видеонаблюдения и проверки автомобильных номеров.
"Скотланд-Ярд признает, что любая попытка допросить и тем более привлечь подозреваемых к уголовной ответственности встретит препятствия со стороны Москвы и приведет к еще большему охлаждению между странами", - подчеркивает газета.
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- Напомним, 5 марта в британском городе Солсбери бывшему российскому разведчику Сергею Скрипалю и его дочери стало плохо в торговом центре, после чего его госпитализировали с отравлением неизвестным веществом.
- После отравления Скрипаля и его дочери глава правительства Великобритании объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов.
- Польша и ряд других стран ЕС объявили о выдворении российских дипломатов в связи с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери.
- США высылают 60 российских дипломатов и закрывают консульство в Сиэтле.
- Украина высылает 13 российских дипломатов.
- 27 стран и НАТО высылают более 150 российских дипломатов.
- Россия высылает дипломатов 23 стран и обещает выдворение представителей еще 4 государств.
- В российской разведке заявили, что в отравлении Скрипалей виноваты агенты США и Великобритании.
- Путин заявил, что яд "Новичок" могли производить в 20 странах.
- В МИД Великобритании заявили, что Россия имела мотив для покушения на Скрипаля.
- В Британии нашли лабораторию, которая могла изготовить "Новичка".
- Юлию Скрипаль выписали из больницы и отвезли в тайное место.