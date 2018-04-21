Спецслужбы Британии установили ключевых подозреваемых в покушении на Скрипаля, - The Telegraph

21 апреля, 2018, 09:16

Британская полиция и разведывательные ведомства идентифицировали основных подозреваемых в покушении на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию

Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на источники.

По информации газеты, контртеррористическое подразделение Скотланд-Ярда работает над выстраиванием уголовного дела против лиц, которые, по данным полиции, находятся в РФ.

"Не смотря на то, что расследование, как ожидается, продлится еще несколько месяцев, в последние дни в нем был осуществлен серьезный прорыв, который позволил определить круг основных подозреваемых", - пишет издание.

The Telegraph отмечает, что полиции удалось определить конкретные имена после анализа списков пассажиров, которые прибыли в Великобританию и вылетели из нее, а также изучив записи с камер видеонаблюдения и проверки автомобильных номеров.

"Скотланд-Ярд признает, что любая попытка допросить и тем более привлечь подозреваемых к уголовной ответственности встретит препятствия со стороны Москвы и приведет к еще большему охлаждению между странами", - подчеркивает газета.

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