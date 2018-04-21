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СБУ задержала завербованного россиянами подполковника, которого интересовали системы противодействия вражеским беспилотникам

Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины совместно с Главным следственным управлением СБУ разоблачили работника одного из стратегических предприятий Министерства обороны на шпионской деятельности в пользу страны-агрессора

Правоохранители установили, что уроженец РФ, полковник запаса Вооруженных Сил Украины, в июле 2017 года во время пребывания у близких родственников на территории России был завербован кадровым сотрудником российской военной разведки, сообщает 21 апреля 2018 года пресс-центр СБ Украины.

"За денежное вознаграждение бывший украинский военный осуществлял сбор данных для передачи российским кураторам информации с ограниченным доступом в сфере обороны нашего государства. Спецслужбы РФ, в частности, интересовала информация по поводу выполнения государственных оборонных заказов и разработок новейших авиационных систем обнаружения беспилотных летательных аппаратов, используемых во время проведения антитеррористической операции на востоке Украины", - говорится в сообщении.

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Кроме того, на выполнение задания представителя ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ агент пытался приобрести беспилотный летательный аппарат украинского производства с целью дальнейшей его передачи стране-агрессору для осуществления воздушной разведки. Оперативники спецслужбы задокументировали, что связь с "кураторами" шпион осуществлял во время поездок на территорию РФ и с помощью переписки по электронной почте.

После выполнения "заданий" злоумышленник планировал уехать в страну-агрессор и получить российское гражданство. Также установлено, что при содействии сотрудника разведки РФ гражданин Украины уже получил вид на жительство в России и переоформил военную пенсию для ее получения на российской территории.

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Сотрудники СБУ задержали шпиона в Киеве на рабочем месте.

Во время проведения обысков по местам работы и проживания фигуранта дела правоохранители изъяли материалы, подтверждающие его противоправную деятельность.

Сейчас задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) продолжаются следственные действия.

Операция по разоблачению злоумышленника проводилась под процессуальным руководством Главной военной прокуратуры.

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