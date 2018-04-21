Россияне и наемники сооружают в оккупированных районах Донбасса третью линию обороны, - Минобороны

21 апреля, 2018, 21:24

Командование российско-оккупационных войск усиливает фортификационное оборудование передовых позиций и строит так называемую третью линию обороны

Об этом заявил представитель Министерства обороны полковник Дмитрий Гуцуляк на брифинге в субботу, 21 апреля, сообщает Еспресо.TV.

“По информации Главного управления разведки МОУ, командование российско-оккупационных войск усиливает фортификационное оборудование передовых позиций и продолжает создание так называемой третьей линии обороны”, - заявил он.

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Он отметил, что обеспечивать подразделения российско-оккупационных войск строительными материалами, техникой, продовольствием и горюче-смазочными материалами российские оккупационные администрации обязали местные сельскохозяйственные предприятия и фермерские хозяйства.

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Кроме того, представитель МОУ отметил, что по указанию оккупационных администраций РФ под видом инициативы так называемых общественных организаций осуществляется сбор с населения временно оккупированных территорий продуктов питания для российско-оккупационных войск.

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