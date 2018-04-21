Россияне и наемники сооружают в оккупированных районах Донбасса третью линию обороны, - Минобороны
Об этом заявил представитель Министерства обороны полковник Дмитрий Гуцуляк на брифинге в субботу, 21 апреля, сообщает Еспресо.TV.
“По информации Главного управления разведки МОУ, командование российско-оккупационных войск усиливает фортификационное оборудование передовых позиций и продолжает создание так называемой третьей линии обороны”, - заявил он.
Читайте также: Агрессия России против Украины: объемы потерь и возможности репараций
Он отметил, что обеспечивать подразделения российско-оккупационных войск строительными материалами, техникой, продовольствием и горюче-смазочными материалами российские оккупационные администрации обязали местные сельскохозяйственные предприятия и фермерские хозяйства.
Читайте также: Что известно о главе Объединенных сил (ООС) Сергее Наеве: меч от Елизаветы II, воевал за ДАП, имеет брата в Крыму
Кроме того, представитель МОУ отметил, что по указанию оккупационных администраций РФ под видом инициативы так называемых общественных организаций осуществляется сбор с населения временно оккупированных территорий продуктов питания для российско-оккупационных войск.
Читайте также: Частное войско Вагнера. История подполковника из Украины, который возглавил личную армию Путина
- Напомним, в течение марта 2018 года в зоне АТО погибло 10 украинских военных.