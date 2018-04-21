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"Нафтогаз" повысил цену газа на 5,5%

НАК "Нафтогаз Украины" повысил цену на свой природный газ с мая на 5,5%

Об этом сообщает enkorr.

Теперь компания предлагает ресурс на 400 грн/тыс. куб. м дороже цены добывающих компаний, которые торгуют газом на "Украинской энергетической бирже".

По предоплате и в объеме более 50 тыс. куб. м в месяц НАК готов продавать газ по 9 142,8 грн/тыс. куб. м, что на 5,5% (472,8 грн/тыс. куб. г) выше текущих апрельских цен.

Для других категорий потребителей цена повысится на 5,2% (489 грн/тыс. куб. м) - до 10 041,6 грн/тыс. куб. м (все цены с НДС).

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