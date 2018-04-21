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"Морально недостойное государство": Госдеп США раскритиковал Россию за нарушение прав человека

Госдеп США назвал Россию, Китай, Иран и КНДР "морально недостойными" государствами, которые ежедневно нарушают права человека в своих границах, становясь "силами нестабильности"

Об этом говорится в ежегодном докладе Государственного департамента.

Подчеркивается, что в этих странах зафиксировано больше всего нарушений, в частности, пытки, угрожающие жизни условия содержания в тюрьме и отсутствие справедливых судов.

"Некоторые правительства не могут удерживать безопасность и обеспечивать основные нужды своих народов, а другие просто не желают это делать", - заявил и.о. государственного секретаря США Джон Салливан во время презентации доклада.

"Государства, которые ограничивают свободу волеизъявления и мирных собраний, которые позволяют совершать насилие против религиозных, этнических и других меньшинств, или наносят ущерб основополагающему достоинству человека, являются непорядочными и вредят нашим интересам", - подчеркнул он.

"Соединенные Штаты продолжат поддерживать тех в мире, кто борется за человеческое достоинство и свободу", - добавил Салливан.

"Россия сыграла значительную военную роль в конфликтах на востоке Украины и в Сирии, где организации по правам человека зафиксировали тысячи смертей мирных жителей", - говорится в докладе.

Салливан призвал Кремль закончить оккупацию Крыма, прекратить насилие, совершенное в Донбассе сепаратистами при поддержке Москвы, а также устранить безнаказанность, с которой происходят нарушения прав человека в Чечне.

Кроме этого, подчеркнули ограничения свободы выражения мнений, свободу слова и свободы СМИ, насилие по отношению к журналистам и введение ограничений в Интернете.

В отчете говорится о грубом подавлении свободы собраний и свободы объединений, включая запрет Меджлиса крымскотатарского народа.

Госдеп также раскритиковал правительство Китая, которое обладает "самыми плохими качествами авторитарного режима".

"США чрезвычайно обеспокоены действиями китайских властей по уничтожению религиозных, лингвистических и культурных особенностей уйгурских мусульман и тибетских монахов, а также ограничениями для христиан", - подчеркнул и.о. государственного секретаря США .

Также в США раскритиковали правительства Сирии, Мьянмы, Турции и Венесуэлы.

  • Ранее в Государственном департаменте заявили, что только Россия имела мотивацию и ресурсы для химатаки в Солсбери.
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