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Протесты в Ереване: власти призвали протестующих к диалогу, а потом пригрозили разогнать митинг

Премьер-министр Армении Серж Саргсян, против которого в стране продолжаются массовые протесты, призвал оппозиционного депутата и организатора протестов Никола Пашиняна к диалогу

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Саргсяна, передает издание News.am.

Саргсян отметил, что общественные акции на прошлой неделе часто переходили за рамки дозволенного законом, и приобрели "неуместных и анархических проявлений".

"Все эти события могут привести к непредсказуемым последствиям, ставят под угрозу общественный порядок и наносят вред сложной и нежной гармонии армянской общины", - говорится в заявлении премьера.

Саргсян отметил, что он "глубоко обеспокоен внутриполитическими процессами".

"Чтобы избежать невосполнимых потерь, призываю депутата национального Собрания Армении Никола Пашиняна пойти на политический диалог и сесть за стол переговоров. Это следует сделать немедленно", - добавил премьер.

Пашинян уже ответил на предложение Саргсяна, что готов обсуждать только вопрос его отставки.

Позже полиция выступила с заявлением, в котором оставила за собой право на разгон митинга.

По данным правоохранительных органов, участники акции не сообщают об ожидаемом количестве митингующих и маршруте своего движения, что мешает передвижению граждан.

Полиция требует от Пашиняна прекратить акции протеста на улицах Еревана.

Отмечается, что в случае непрекращения собрания в разумные сроки полиция в установленном законом порядке разгонит митинг.

  • Ранее сообщалось, что в субботу, 21 апреля, в Ереване возобновились акции протеста против избрания премьером страны Сержа Саргсяна, ситуация напряженная. Полиция задержала нескольких человек.
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