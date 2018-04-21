Представители ОЗХО наконец попали в сирийскую Думу

21 апреля, 2018, 22:48

Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в субботу, 21 апреля, смогли попасть в сирийский город Дума и взять образцы для анализов с целью проверки информации о совершении в городе 7 апреля химической атаки

Об этом передает DW.

Как отмечается в заявлении базирующейся в Гааге организации, "ОЗХЗ оценит ситуацию и рассмотрит следующие шаги включительно с возможным еще одним визитом в Думу".

Образцы отправят в лабораторию ОЗХЗ в Рейсвейке под Гаагой. После этого их направят в выбранные организацией профессиональные учреждения.

"На основе анализа образцов и другой собранной командой информации и материалов миссия подготовит отчет на рассмотрение стран-участниц Конвенции о запрете химического оружия", - отметили в ОЗХЗ.