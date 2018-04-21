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Порошенко вышел из десятки богатейших украинцев

По итогам 2017 года, рейтинг 100 самых богатых людей Украины с состоянием в $3,1 млрд в очередной раз возглавил владелец группы СКМ Ринат Ахметов, который также входит в рейтинг самых богатых людей планеты по версии Forbes

Об этом говорится в ежегодном рейтинге украинских богачей, опубликованном журналом "Фокус".

2-4-е места рейтинга, как и в прошлом году, занимают совладельцы группы "Приват" Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов с состоянием в $1,6 млрд и $1,5 млрд соответственно, а также Виктор Пинчук с $1,4 млрд.

На 5-м месте оказался Константин Жеваго, в то время как владелец "Кернел Групп" Андрей Веревский с состоянием в $785 млн опустился с 5-го на 7-е место. Владелец "Мироновского хлебопродукта" Юрий Косюк с $900 млн остался на 6-м месте.

Владелец "Смартхолдинг" Вадим Новинский с $734 млн поднялся на 8-е место, а владелец DCH Group Александр Ярославский с $645 млн опустился на 9-е.

ТОП-10 списке богачей Украины закрывает владелец Group DF Дмитрий Фирташ с $640 млн.

Украинский лидер Петр Порошенко опустился до 11-го места с состоянием в $542 млн.

 

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