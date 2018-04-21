Оккупанты усиливаются и строят третью линию обороны, – разведка

21 апреля, 2018, 14:09

Боевики усиливают фортификационное оборудование передовых позиций и строят третью линию обороны

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на представителя Министерства обороны полковника Дмитрия Гуцуляка.

“По информации Главного управления разведки МОУ, командование российско-оккупационных войск усиливает фортификационное оборудование передовых позиций и продолжает создание так называемой третьей линии обороны”, – отметил Гуцуляк.

Также сообщается, что оккупационная власть обязала местные сельскохозяйственные предприятия и фермерские хозяйства обеспечивать подразделения оккупантов строительными материалами, техникой, продовольствием и горюче-смазочными материалами.

Кроме того, под видом инициативы "общественных организаций" с местного населения осуществляется сбор продуктов питания для боевиков.