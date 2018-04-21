 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Оккупанты усиливаются и строят третью линию обороны, – разведка

Боевики усиливают фортификационное оборудование передовых позиций и строят третью линию обороны

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на представителя Министерства обороны полковника Дмитрия Гуцуляка.

“По информации Главного управления разведки МОУ, командование российско-оккупационных войск усиливает фортификационное оборудование передовых позиций и продолжает создание так называемой третьей линии обороны”, – отметил Гуцуляк.

Также сообщается, что оккупационная власть обязала местные сельскохозяйственные предприятия и фермерские хозяйства обеспечивать подразделения оккупантов строительными материалами, техникой, продовольствием и горюче-смазочными материалами.

Кроме того, под видом инициативы "общественных организаций" с местного населения осуществляется сбор продуктов питания для боевиков.

  • Ранее сообщалось, что в районе контрольного пункта въезда-выезда Гнутовоо в Донецкой области боевики применили танк.
  • В течение прошлых суток пророссийские бандформирования осуществили 36 обстрелов, в том числе из РСЗО "Град". Погиб один украинский военный.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 апреля, 2018 суббота

20 апреля, 2018 пятница

больше новостей

21 апреля, 2018 суббота

20 апреля, 2018 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать