Оккупанты усиливаются и строят третью линию обороны, – разведка
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на представителя Министерства обороны полковника Дмитрия Гуцуляка.
“По информации Главного управления разведки МОУ, командование российско-оккупационных войск усиливает фортификационное оборудование передовых позиций и продолжает создание так называемой третьей линии обороны”, – отметил Гуцуляк.
Также сообщается, что оккупационная власть обязала местные сельскохозяйственные предприятия и фермерские хозяйства обеспечивать подразделения оккупантов строительными материалами, техникой, продовольствием и горюче-смазочными материалами.
Кроме того, под видом инициативы "общественных организаций" с местного населения осуществляется сбор продуктов питания для боевиков.
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