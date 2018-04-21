Некоторые западные страны могли изучать Новичок для разработки противоядия, - Spiegel
21 апреля, 2018, 08:12
Нервно-паралитическое вещество Новичок, которым отравили бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, могли изучать в США, Великобритании, Нидерландах и еще по меньшей мере в одной западной стране
Об этом сообщает DW со ссылкой на расследование Der Spiegel.
Издание подчеркивает, что в этих странах могли изучать Новичок лишь с целью разработать противоядие.
Как отмечается, еще в 2006 году представитель США при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХЗ) заверил союзников, что его страна не будет разрабатывать Новичок, а также создавать на его основе оружие.
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- Напомним, 5 марта в британском городе Солсбери бывшему российскому разведчику Сергею Скрипалю и его дочери стало плохо в торговом центре, после чего его госпитализировали с отравлением неизвестным веществом.
- После отравления Скрипаля и его дочери глава правительства Великобритании объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов.
- Польша и ряд других стран ЕС объявили о выдворении российских дипломатов в связи с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери.
- США высылают 60 российских дипломатов и закрывают консульство в Сиэтле.
- Украина высылает 13 российских дипломатов.
- 27 стран и НАТО высылают более 150 российских дипломатов.
- Россия высылает дипломатов 23 стран и обещает выдворение представителей еще 4 государств.
- В российской разведке заявили, что в отравлении Скрипалей виноваты агенты США и Великобритании.
- Путин заявил, что яд "Новичок" могли производить в 20 странах.
- В МИД Великобритании заявили, что Россия имела мотив для покушения на Скрипаля.
- В Британии нашли лабораторию, которая могла изготовить "Новичка".
- Юлию Скрипаль выписали из больницы и отвезли в тайное место.
- Юлия Скрипаль отказалась от помощи России и встречи с двоюродной сестрой.