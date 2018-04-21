 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Некоторые западные страны могли изучать Новичок для разработки противоядия, - Spiegel

Нервно-паралитическое вещество Новичок, которым отравили бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, могли изучать в США, Великобритании, Нидерландах и еще по меньшей мере в одной западной стране

Об этом сообщает DW со ссылкой на расследование Der Spiegel.

Издание подчеркивает, что в этих странах могли изучать Новичок лишь с целью разработать противоядие.

Как отмечается, еще в 2006 году представитель США при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХЗ) заверил союзников, что его страна не будет разрабатывать Новичок, а также создавать на его основе оружие.

Читайте также: Чемодан, вокзал, Россия: как цивилизованный мир поддержал Британию

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 апреля, 2018 суббота

20 апреля, 2018 пятница

больше новостей

21 апреля, 2018 суббота

20 апреля, 2018 пятница

19 апреля, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать