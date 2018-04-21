Некоторые западные страны могли изучать Новичок для разработки противоядия, - Spiegel

21 апреля, 2018, 08:12

Нервно-паралитическое вещество Новичок, которым отравили бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, могли изучать в США, Великобритании, Нидерландах и еще по меньшей мере в одной западной стране

Об этом сообщает DW со ссылкой на расследование Der Spiegel.

Издание подчеркивает, что в этих странах могли изучать Новичок лишь с целью разработать противоядие.

Как отмечается, еще в 2006 году представитель США при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХЗ) заверил союзников, что его страна не будет разрабатывать Новичок, а также создавать на его основе оружие.