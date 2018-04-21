 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Нацполиция расследует массовое отравление детей в Северодонецке

Национальная полиция выясняет, чем именно отравились дети на Луганщине

Известно, что им стало плохо после употребления готовой продукции в одном из местных заведений общественного питания, передает Еспресо.TV.

"Это произошло во время благотворительного мероприятия. В больницу попали 15 детей. Всем пострадавшим от 10 до 12 лет", - говорится в сообщении.

Состояние всех, кто пережил отравление, пока является удовлетворительным. Двух детей, которые перед этим находились в реанимации, уже перевели в стационар.

"Пока нельзя дать четкого ответа на вопрос, что именно послужило причиной отравления. Все взятые пробы и остатки пищи направлены для проведения экспертизы", - отмечает пресс-секретарь Северодонецкой полиции Татьяна Кириленко.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 апреля, 2018 суббота

больше новостей

21 апреля, 2018 суббота

20 апреля, 2018 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать