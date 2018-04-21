Нацполиция расследует массовое отравление детей в Северодонецке

21 апреля, 2018, 15:15

Национальная полиция выясняет, чем именно отравились дети на Луганщине

Известно, что им стало плохо после употребления готовой продукции в одном из местных заведений общественного питания, передает Еспресо.TV.

"Это произошло во время благотворительного мероприятия. В больницу попали 15 детей. Всем пострадавшим от 10 до 12 лет", - говорится в сообщении.

Состояние всех, кто пережил отравление, пока является удовлетворительным. Двух детей, которые перед этим находились в реанимации, уже перевели в стационар.

"Пока нельзя дать четкого ответа на вопрос, что именно послужило причиной отравления. Все взятые пробы и остатки пищи направлены для проведения экспертизы", - отмечает пресс-секретарь Северодонецкой полиции Татьяна Кириленко.