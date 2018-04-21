На Набережном шоссе в сторону моста Патона нетрезвый водитель Volkswagen врезался в отбойник
Об этом сообщаютВартови.Еспресо.
Дальше хэтчбек подбросило в воздух и он начал всю дорогу вращаться вокруг своей оси, вылетев на зеленую полосу. Хотя водитель BMW и вовремя отреагировал, однако избежать столкновения не удалось. От удара с Гольфа повылетали пассажиры - девушка и парень, а водитель оказался на заднем сиденье легковушки. Обломки машины разлетелись шлейфом по всей дороге, а мотор вылетел на 50 метров и остановился под деревом.
Как впоследствии оказалось, причиной ДТП стал алкоголь. Вся компания в Valkswagen была на подпитии, а содержание алкоголя в самого водителя тест на драгер показал 3.02 промилле. И пассажиров и самого водителя-нарушителя были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.