На Набережном шоссе в сторону моста Патона нетрезвый водитель Volkswagen врезался в отбойник

21 апреля, 2018, 07:14

На Набережном шоссе Volkswagen на большой скорости пытался обогнать с правой стороны BMW, двигавшийся в крайней левой полосе, но не справился с управлением и врезался в отбойник

Об этом сообщаютВартови.Еспресо.

Дальше хэтчбек подбросило в воздух и он начал всю дорогу вращаться вокруг своей оси, вылетев на зеленую полосу. Хотя водитель BMW и вовремя отреагировал, однако избежать столкновения не удалось. От удара с Гольфа повылетали пассажиры - девушка и парень, а водитель оказался на заднем сиденье легковушки. Обломки машины разлетелись шлейфом по всей дороге, а мотор вылетел на 50 метров и остановился под деревом.

Как впоследствии оказалось, причиной ДТП стал алкоголь. Вся компания в Valkswagen была на подпитии, а содержание алкоголя в самого водителя тест на драгер показал 3.02 промилле. И пассажиров и самого водителя-нарушителя были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.