На линии разграничения поймали российского наемника: 37 лет, сидел в тюрьме, получал более 6 тыс.

21 апреля, 2018, 18:05

На днях украинские военнослужащие, которые выполняют боевые задачи на линии соприкосновения, задержали очередного наемника российско-оккупационных войск

Об этом сообщает Военное телевидение.

Уточняется, что им оказался ранее судимый за ограбление Вяльшин Руслан Ахметович, 1981 года рождения. Человек живет в Макеевке.

За оружие он взялся в 2015 году из-за отсутствия работы.

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До января 2016 года проходил службу на должности механика-водителя МТЛБ огнеметного взвода боевиков, а с февраля 2017 года на должности водителя БТР.

По его словам, российское командование ежемесячно платило ему 15 тыс. руб. зарплаты, что равняется 6,4 тыс. гривень.

Теперь боевика ждет суд.