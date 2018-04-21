На линии разграничения поймали российского наемника: 37 лет, сидел в тюрьме, получал более 6 тыс.
21 апреля, 2018, 18:05
На днях украинские военнослужащие, которые выполняют боевые задачи на линии соприкосновения, задержали очередного наемника российско-оккупационных войск
Об этом сообщает Военное телевидение.
Уточняется, что им оказался ранее судимый за ограбление Вяльшин Руслан Ахметович, 1981 года рождения. Человек живет в Макеевке.
За оружие он взялся в 2015 году из-за отсутствия работы.
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До января 2016 года проходил службу на должности механика-водителя МТЛБ огнеметного взвода боевиков, а с февраля 2017 года на должности водителя БТР.
По его словам, российское командование ежемесячно платило ему 15 тыс. руб. зарплаты, что равняется 6,4 тыс. гривень.
Теперь боевика ждет суд.
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