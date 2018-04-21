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На Донетчине разоблачили прокурора, который сотрудничал с террористами

Сотрудниками управления уголовного розыска совместно со следственным управлением ГУНП в Донецкой области под процессуальным руководством областной прокуратуры собрана доказательная база в отношении сотрудника территориальной прокуратуры, который в 2014 году осуществлял проверку автотранспорта и лиц в захваченном боевиками населенном пункте Бахмутского района

Об этом сообщает Департамент коммуникации Нацполиции.

Во время досудебного расследования в рамках уголовного производства, открытого по ч.2 ст.260 "Создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности" Уголовного кодекса Украины, было установлено, что мужчина 1982 года рождения весной 2014 года после оккупации родного города не уехал, а присоединился к террористам.

Боевики вооружили мужчину огнестрельным и автоматическим оружием, с которым новобранец нес службу на блокпостах.

На то время подозреваемый работал в органах юстиции, а после службы в рядах оккупантов прошел конкурсный отбор и занял должность территориального прокурора.

Сейчас ему уже сообщено о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Подследственный сотрудничать с полицейскими отказывается.

  • На днях украинские военнослужащие, которые выполняют боевые задачи на линии соприкосновения, задержали очередного наемника российско-оккупационных войск. Это ранее судимый за ограбление Вяльшин Руслан Ахметович, 1981 года рождения. Мужчина живет в Макеевке.
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