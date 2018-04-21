Львовские депутаты просят Минобразования сделать "христианскую этику" общеобязательным предметом

21 апреля, 2018, 18:25

Депутаты Львовского городского совета поддержали обращение в Министерство образования и науки с просьбой сделать христианскую этику обязательным предметом во всех учебных заведениях, а также ввести ряд спецкурсов религиозного направления в вузах

Такое обращение на вечернем заседании Львовского горсовета 19 апреля 2018 года инициировал представитель фракции ВО "Свобода" Тарас Гупало, и его поддержали 36 из 64 депутатов горсовета, передает РИСУ.

В частности, депутаты ЛГС просят Минобразования:

ввести во всех учебных заведениях как обязательный предмет христианскую этику, которая сегодня изучается факультативно;

формировать христианское мировоззрение при преподавании всех христианских дисциплин, особенно естественнонаучного направления;

восстановить обязательное преподавание предмета "Религиоведение";

ввести во всех учебных заведениях всех уровней аккредитации спецкурсы: "Христианская философия", "Христианская психология и педагогика", "Христианская социология".

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В обращении Львовского горсовета к Минобразования указано, что такие меры необходимо предпринять для преодоления духовного вакуума".

В тексте обращения также отмечается, что внедрение христианской этики как обязательного предмета касается всех учебных заведений. Однако пресс-секретарь Львовской городской организации ВО "Свобода" Анна-Мария Задерецкая уточнила в комментарии Zaxid.net, что речь идет только о школе.

При этом обращение с просьбой введения христианской этики как обязательного предмета поддержали представители всех фракций Львовского горсовета (кроме БПП), которые присутствовали в зале во время вечернего голосования, однако ни одна фракция не проголосовала полным составом.

В частности, за обращение проголосовало 6 депутатов "Свободы" (по 8), 5 из "Гражданской позиции" (6), 5 из "Народного контроля" (по 6), 2 из 5 депутатов "Укропа" и 2 из 4 депутатов "Украинской галицкой партии". Также за это обращение проголосовал секретарь городского совета Анатолий Забарыло. Крупнейшая в горсовете фракция "Самопомочи", которая насчитывает 24 депутата, дала 15 голосов. Ни одного голоса не дала фракция БПП "Солидарность" - 9 из 10 ее членов не присутствовали в сессионном зале во время голосования, а один воздержался.

Отметим, что ранее аналогичное обращение ВО "Свобода" выдвигала на заседании Львовского облсовета, однако депутаты его не поддержали.