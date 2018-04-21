 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Ким Чен Ын объявил о прекращении ядерных испытаний, - СМИ

Северокорейский лидер Ким Чен Ын объявил, что КНДР замораживает ракетные и ядерные испытания, а также закрывает ядерный полигон на севере республики

Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

"С 21 апреля Северная Корея прекратит ядерные испытания и запуски межконтинентальных баллистических ракет", - говорится в сообщении.

Как отмечается, КНДР закроет ядерный испытательный полигон на севере "чтобы подтвердить свое обещание остановить испытания".

Согласно сообщению, соответствующее решение было принято на заседании центрального комитета правящей Трудовой партии Кореи.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 апреля, 2018 суббота

20 апреля, 2018 пятница

больше новостей

21 апреля, 2018 суббота

20 апреля, 2018 пятница

19 апреля, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать