Ким Чен Ын объявил о прекращении ядерных испытаний, - СМИ

21 апреля, 2018, 08:36

Северокорейский лидер Ким Чен Ын объявил, что КНДР замораживает ракетные и ядерные испытания, а также закрывает ядерный полигон на севере республики

Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

"С 21 апреля Северная Корея прекратит ядерные испытания и запуски межконтинентальных баллистических ракет", - говорится в сообщении.

Как отмечается, КНДР закроет ядерный испытательный полигон на севере "чтобы подтвердить свое обещание остановить испытания".

Согласно сообщению, соответствующее решение было принято на заседании центрального комитета правящей Трудовой партии Кореи.