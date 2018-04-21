Голодающего Балуха собираются перевести в карцер

21 апреля, 2018, 15:35

Незаконно осужденного в оккупированном россиянами украинском Крыму общественного активиста Владимира Балуха хотят доставить в карцер

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа, передает Еспресо.TV.

Политзаключенного обвиняют в "нарушении правил внутреннего распорядка".

В карцере Балух проведет 3 суток, ему запретят на это время переписки и свидания, покупку продуктов питания и предметов первой необходимости. Единственное исключение составляют встречи с адвокатом.

Пока что он находится в своей камере. В карцер его не перевели из-за переполнения.