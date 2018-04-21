Голодающего Балуха собираются перевести в карцер
21 апреля, 2018, 15:35
Незаконно осужденного в оккупированном россиянами украинском Крыму общественного активиста Владимира Балуха хотят доставить в карцер
Об этом сообщает Крымская правозащитная группа, передает Еспресо.TV.
Политзаключенного обвиняют в "нарушении правил внутреннего распорядка".
В карцере Балух проведет 3 суток, ему запретят на это время переписки и свидания, покупку продуктов питания и предметов первой необходимости. Единственное исключение составляют встречи с адвокатом.
Пока что он находится в своей камере. В карцер его не перевели из-за переполнения.
- Напомним, утром 8 декабря 2016 года ФСБ задержала Балуха после того, как он вывесил над своим домом в селе Серебрянка Раздольненского района Крыма флаг Украины и "переименовал" улицу на улицу Героев Небесной Сотни.
- Во время судебного заседания 15 января Балух произнес свою последнюю речь. Во время нее он заявил, что дело против него - политическое преследование за его убеждения.
- 16 января Раздольненский районный суд оккупированного Крыма приговорил украинца Владимира Балуха до 3 лет и 7 месяцев колонии-поселения и штрафу в 10 тыс. руб. (около 4,6 тыс. грн).
- Наказание он отбывает на территории полуострова.
- 19 марта 2017 года Балух объявил бессрочную голодовку.