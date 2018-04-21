 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Голодающего Балуха собираются перевести в карцер

Незаконно осужденного в оккупированном россиянами украинском Крыму общественного активиста Владимира Балуха хотят доставить в карцер

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа, передает Еспресо.TV.

Политзаключенного обвиняют в "нарушении правил внутреннего распорядка".

В карцере Балух проведет 3 суток, ему запретят на это время переписки и свидания, покупку продуктов питания и предметов первой необходимости. Единственное исключение составляют встречи с адвокатом.

Пока что он находится в своей камере. В карцер его не перевели из-за переполнения.

  • Напомним, утром 8 декабря 2016 года ФСБ задержала Балуха после того, как он вывесил над своим домом в селе Серебрянка Раздольненского района Крыма флаг Украины и "переименовал" улицу на улицу Героев Небесной Сотни.
  • Во время судебного заседания 15 января Балух произнес свою последнюю речь. Во время нее он заявил, что дело против него - политическое преследование за его убеждения.
  • 16 января Раздольненский районный суд оккупированного Крыма приговорил украинца Владимира Балуха до 3 лет и 7 месяцев колонии-поселения и штрафу в 10 тыс. руб. (около 4,6 тыс. грн).
  • Наказание он отбывает на территории полуострова.
  • 19 марта 2017 года Балух объявил бессрочную голодовку.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 апреля, 2018 суббота

больше новостей

21 апреля, 2018 суббота

20 апреля, 2018 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать