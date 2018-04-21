Гогольфест - 2018 пройдет в Мариуполе. Чего ожидать

21 апреля, 2018, 10:43

Масштабный арт-фестиваль современного искусства "Гогольфест" в этом году пройдет в Мариуполе

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Организаторы уверяют, что смена города положительно повлияет на впечатление от фестиваля. Ведь Мариуполь имеет свой особый потенциал и является привлекательным для туристов.

За пять дней праздника состоится более сотни событий. Среди них - различные перформансы, дискуссионные клубы, кино и визуальное искусство. На улицах города будут работать художники. Организаторы обещают мощные театральную и музыкальную программы.

В Мариуполе выступят швейцарская группа "КадебОстани", украинская группа - Вивьен Морт, Pianoбой, "Один в Каноэ", этно-группа "ДахаБраха" и "Дах Дотерс".

Вход на все выступления, кроме театрального - свободный. Фестиваль продлится с 27 апреля до 1 мая.