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Гастролеров московского Большого театра не пустили выступать в США

Прима-балерина и первый солист балетной труппы из Москвы не смогут выступить на шоу в Нью-Йорке

Артистам Большого театра отказали в выдаче американских виз, сообщает Dance.Magazine.

Прима-балерина Ольга Смирнова и первый солист балетной труппы Якопо Тисси должны были выступать на шоу в Линкольн-центре в Нью-Йорке.

Организаторы шоу заявили, что Государственному департаменту следует руководствоваться "напряженностью между странами".

В российском МИДе выразили недовольство по поводу этой ситуации и заявили, что до такого не доходило даже во времена "холодной войны".

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