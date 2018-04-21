Девятый день протестов в Ереване: полиция начала задержания

21 апреля, 2018, 12:09

В субботу, 21 апреля, в Ереване (Армения) возобновились акции протеста против избрания премьером страны Сержа Саргсяна, обстановка напряженная

Как сообщают newsarmenia.am, лидер протестов Никол Пашинян заявил, что их акция носит мирный характер и не направлена против сотрудников правоохранительных органов.

Участники акции начали шествие, однако им помешали полицейские. Несколько митингующих были задержаны.