Девятый день протестов в Ереване: полиция начала задержания
21 апреля, 2018, 12:09
В субботу, 21 апреля, в Ереване (Армения) возобновились акции протеста против избрания премьером страны Сержа Саргсяна, обстановка напряженная
Как сообщают newsarmenia.am, лидер протестов Никол Пашинян заявил, что их акция носит мирный характер и не направлена против сотрудников правоохранительных органов.
Участники акции начали шествие, однако им помешали полицейские. Несколько митингующих были задержаны.
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- Напомним, 20 апреля силовики задержали в Ереване более 180 протестующих.
- Ранее сообщалось, что оппозиция решила поменять тактику и блокировать дороги грузовиками.