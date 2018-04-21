День на фронте: 31 вражеский обстрел, 2 раненых

21 апреля, 2018, 18:55

От начала суток оккупанты осуществили 31 обстрел позиций сил АТО, применяя запрещенное Минскими соглашениями оружие

Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО состоянию на 18:00 субботы, 21 апреля 2018 года.

.На Донецком направлении из 120-мм минометов и вооружения танков боевики обстреляли украинские опорные пункты в районе Павлополя и Пищевика. Также минометы калибра 120 мм агрессор применил по оборонцях Водяного и Новотроицкого, гранатометы и стрелковое оружие в районе Авдеевки, Гнутового, Водяного и Невельского, крупнокалиберные пулеметы - неподалеку Пищевика, Новотроицкого, Черненко и Талаковки.

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Кроме этого, под Павлополем и Талаковкой агрессор применил БМП, стрелковое оружие вблизи Красногоровки, Лебединского и шахты "Бутовка", а по защитникам Павлополя и Новотроицкого - велся снайперский огонь.

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На Луганском направлении запрещенные 120-мм минометы враг применил по украинским позициям вблизи Новоалександровки, Катериновки и Зайцевого. Из минометов калибра 82 мм огонь велся по защитниках Новоселовки, Луганского, Новгородского и Зайцевого. Также под огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия попали наши укрепления в районе Крымского, из гранатометов - возле Зайцевого, а крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - под Новоселовкой.

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"В результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранение. Еще один наш воин получил боевое травмирования. Пострадавших военнослужащих доставили в лечебные учреждения и оказана квалифицированная медицинская помощь", - отмечается в сообщении.