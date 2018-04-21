Боевики в течение суток били из "Градов", минометов и БМП. 1 военный погиб

21 апреля, 2018, 07:28

За минувшие сутки боевики 36 раз обстреляли позиции сил АТО – 1 военнослужащий погиб, еще 1 – получил ранения

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"На Донецком направлении из реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" боевики обстреляли наши позиции неподалеку Лебединского, выпустив по украинским укреплениям 40 реактивных снарядов", – говорится в отчете.

Также под Лебединским боевики применили 82 мм минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Кроме этого, с 122 мм артиллерии и 120 мм минометов оккупанты открывали огонь по защитникам Широкино и Водяного.

"Минометы калибра 120 мм агрессор применил вблизи Новотроицкого, 82 мм минометы в районе Песков, Водяного и Шахты "Бутовка", гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие - возле Гнутового, Шахты "Бутовка", Водяного, Песков, Верхнеторецкого и Опытного", - отметили в штабе.

Огонь из стрелкового оружия велся по защитникам Марьинки, Невельского, Авдеевки и Новотроицкого.

На Луганском направлении с запрещенной 122 мм артиллерии агрессор обстрелял опорные пункты в районе Попасной, с 82 мм минометов и вооружения БМП - под Троицким, из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия неподалеку Новгородского.

Гранатометы и снайперское оружие боевики применили вблизи Зайцевого, вооружение БМП - в районе Крымского, крупнокалиберные пулеметы - неподалеку Майского, стрелковое оружие - под Новолуганским.