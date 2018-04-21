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30% населения Донецкой области составляет проукраинское ядро, - Жебривский

Представление о незначительном проценте поддержки украинской национальной идеи и государственности среди жителей Донецкой области не соответствует действительности

Об этом глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил вечером в субботу, 21 апреля, в эфире Еспресо.TV.

При этом он обратил внимание на недостаточную представленность на Донбассе проевропейски настроенных политпартий, о которых люди почти ничего не знают.

"Серьезная партийная работа там не проводится, и это ключевая проблема. На самом деле вот это патриотическое ядро является достаточно большим и оно расширяется, но на сегодняшний день политические силы, которые позиционируют себя патриотическими, не занимаются оргструктурами", - отметил глава обладминистрации.

По его мнению, возможно, так происходит из-за имеющихся у части политикума стереотипов в отношении Донбасса как родины Партии регионов, а ныне - "Оппоблока".

"Нет, ничего подобного... Я говорил со многими лидерами и говорил: "Приедьте туда, посмотрите, начните партийную работу, потому что на сегодняшний день вы сознательно отдадите все эти вещи", - заявил Жебривский и добавил, что в партийных штабах его пока не услышали.

И вместе с тем, подчеркнул он, бывшие "регионалы", надеясь на сохранение "мажоритарки", усиленно "окучивают округа".

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