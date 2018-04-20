Запасов питьевой воды для Авдеевки хватит на 4 дня, - МТОТ

20 апреля, 2018, 12:29

По состоянию на утро 20 апреля прекратилась подача воды к потребителям Авдеевки, которая поступала самотеком после остановки Донецкой фильтровальной станции

Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и ВПО Украины. "Предусмотрена подача воды из местного резервуара, запасов которой хватит на 4 дня", - говорится в сообщении МТОТ.

новости партнеров