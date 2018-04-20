Станом на ранок 20.04. припинилось надходження води до споживачів #Авдіївка, яка надходила самопливом після зупинки #ДФС. Передбачено подачу води з місцевого резервуару, запасів якого вистачить на 4 дні. #МКЧХ планує підвезення 18 т питної води для населення найближчим часом.
Запасов питьевой воды для Авдеевки хватит на 4 дня, - МТОТ
20 апреля, 2018, 12:29
По состоянию на утро 20 апреля прекратилась подача воды к потребителям Авдеевки, которая поступала самотеком после остановки Донецкой фильтровальной станции
Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и ВПО Украины.
"Предусмотрена подача воды из местного резервуара, запасов которой хватит на 4 дня", - говорится в сообщении МТОТ.
Международный комитет Красного Креста планирует подвоз 18 т питьевой воды для населения в ближайшее время.
- Напомним, 17 апреля сотрудники Донецкой фильтровальной станции попали под обстрел, пострадали 5 человек.
- Для безопасности сотрудников работу ДФС решили остановить. Поэтому для Авдеевки, частично Донецка и Ясиноватой, поселка Красный Партизан, сел Крутая Балка и Верхнеторецкое приостановили подачу питьевой воды.
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