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Запасов питьевой воды для Авдеевки хватит на 4 дня, - МТОТ

По состоянию на утро 20 апреля прекратилась подача воды к потребителям Авдеевки, которая поступала самотеком после остановки Донецкой фильтровальной станции

Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и ВПО Украины.

"Предусмотрена подача воды из местного резервуара, запасов которой хватит на 4 дня", - говорится в сообщении МТОТ.

Международный комитет Красного Креста планирует подвоз 18 т питьевой воды для населения в ближайшее время.

  • Напомним, 17 апреля сотрудники Донецкой фильтровальной станции попали под обстрел, пострадали 5 человек.
  • Для безопасности сотрудников работу ДФС решили остановить. Поэтому для Авдеевки, частично Донецка и Ясиноватой, поселка Красный Партизан, сел Крутая Балка и Верхнеторецкое приостановили подачу питьевой воды.
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