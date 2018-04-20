Вулкан в Японии проснулся впервые за 250 лет. Людей эвакуируют
20 апреля, 2018, 15:46
Вулкан Ио Яма "спал" 250 лет, но внезапно проснулся: власти эвакуируют жителей, живущих рядом
Об этом пишет Укринформ.
Накануне вулкан выбросил столб пепла и дыма, что стало первым пробуждением вулкана с 1768 года. Облака дыма поднимаются на высоту 400 метров.
Чиновники уже объявили эвакуацию жителей горных домов.
С 20 апреля Метеорологическое агентство Японии запрещает приближаться к горе.
- Напомним, ученые из Открытого университета Великобритании установили, что весь массив вулкана Этна на острове Сицилия сползает в Средиземное море со скоростью 14 мм в год.
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