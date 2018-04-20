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Вулкан в Японии проснулся впервые за 250 лет. Людей эвакуируют

Вулкан Ио Яма "спал" 250 лет, но внезапно проснулся: власти эвакуируют жителей, живущих рядом

Об этом пишет Укринформ.

Накануне вулкан выбросил столб пепла и дыма, что стало первым пробуждением вулкана с 1768 года. Облака дыма поднимаются на высоту 400 метров.

Чиновники уже объявили эвакуацию жителей горных домов.

С 20 апреля Метеорологическое агентство Японии запрещает приближаться к горе.

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