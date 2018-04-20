Всегда рядом и помнит любимый цвет. 7 признаков, что вы кому-то нравитесь

20 апреля, 2018, 18:40

Психолог Сюзане Флорес и основатель приложения для знакомств Кейлен Роенберг рассказали, как распознать человека, который в вас влюблен

Эксперты выбрали семь признаков, которые помогут понять, нравитесь ли вы кому-то в своем окружении.

Всегда рядом при любых обстоятельствах: Он будет стараться составить вам компанию везде: на вечеринках, работе или в походе в супермаркет. Этот человек будет готов предложить свою помощь, что бы вы не делали.

Зрительный контакт: Гарвардский психолог Зик Рубин установил в своем исследовании, что влюбленные смотрят друг на друга 75% времени во время разговора, тогда как люди, которые не испытывают нежных чувств, смотрят друг на друга примерно 30-60% времени.

Если на вас часто смотрят, значит вы можете нравиться этому человеку.

Знакомит со своим окружением: Если ваш друг или подруга знакомит вас с членами своей семьи или лучшими друзьями, не исключено, что он/она хочет быть не только другом.

Повышенное внимание: Даже когда человек занят, он находит время для того, чтобы сделать вам комплимент или просто поговорить. Это может быть знаком.

Поддерживает в радости и печали: Ваша радость - его радость, ваша боль - его боль. Когда человек искренне заинтересован вами, возможно, он в вас влюблен.

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Помнит все детали: Когда кто-то в вас влюблен, он будет помнить дату вашего рождения, любимый цвет, блюдо и прочие мелочи, которые имеют значение для вас.

Разговоры о будущем: Обычно люди не делятся своими планами на будущее со всеми. Если человек вдруг начинает говорить с вами об этом, просить вашего совета и мнения, возможно, вы ему нравитесь.