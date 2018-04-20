Во Франции усиливаются протесты: к бастующим присоединились работники больниц и почты
Об этом сообщает Укринформ.
Акции проходят по всей стране, в основном в крупных городах, по призыву профсоюза "Всеобщая конфедерация труда" (ВКТ) и профсоюзного объединения Solidaires, сообщает корреспондент Укринформа.
"Они (забастовщики, – ред.) выходят на улицы, потому что не хотят что-то менять", - дал оценку ситуации президент Франции Эммануэль Макрон, общаясь с жителями городка Сен-Дье-де-Вож на востоке страны несколько дней назад.
В интервью французским СМИ на прошлой неделе глава государства неоднократно заявлял о том, что не намерен отступать от проведения реформ, несмотря на протесты.
Вчера в Париже во время протестного марша произошла стычка манифестантов с полицией. Протестанты бросали в сторону полиции бутылки с "коктейлем Молотова" и разбили несколько витрин. Полиция применила к нарушителям правопорядка слезоточивый газ, марш был остановлен. По разным оценкам, в нем принимали участие около 15 тысяч человек.
В Страсбурге продолжается забастовка студентов, занятия в Страсбургском университете до сих пор не проходят, студентов пускают в университет только для экзаменов. Число протестующих растет. Вчера они вместе с железнодорожниками, госслужащими, юристами, психологами, пенсионерами прошли маршем, который насчитывал до 4 тысяч участников.
В Марселе на протестный марш вышли около 5 тысяч человек.
- Напомним, с 3 апреля французские железнодорожники начали первый день массовой забастовки, который продлится в течение трех месяцев. Четыре профсоюза призвали бастовать в течение двух дней каждую неделю до конца июня. Они протестуют против плана правительства реформировать национальную железнодорожную компанию SNCF. К забастовке присоединился каждый второй сотрудник государственной железнодорожной компании SNCF и три четверти машинистов поездов.
- Из-за забастовки не работает Эйфелева башня, а авиакомпания Air France отменяет значительную часть рейсов.
- В то же время премьер-министр Франции Эдуар Филипп обещает, что правительство остается "твердым" в диалоге с профсоюзами транспортников.