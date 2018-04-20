Во Франции усиливаются протесты: к бастующим присоединились работники больниц и почты

20 апреля, 2018, 10:49

К забастовщикам, среди которых железнодорожники и студенты, присоединились работники больниц, почты, госслужащие, работники энергетической отрасли. Количество бастующих растет

Об этом сообщает Укринформ.

Акции проходят по всей стране, в основном в крупных городах, по призыву профсоюза "Всеобщая конфедерация труда" (ВКТ) и профсоюзного объединения Solidaires, сообщает корреспондент Укринформа.

"Они (забастовщики, – ред.) выходят на улицы, потому что не хотят что-то менять", - дал оценку ситуации президент Франции Эммануэль Макрон, общаясь с жителями городка Сен-Дье-де-Вож на востоке страны несколько дней назад.

В интервью французским СМИ на прошлой неделе глава государства неоднократно заявлял о том, что не намерен отступать от проведения реформ, несмотря на протесты.

Вчера в Париже во время протестного марша произошла стычка манифестантов с полицией. Протестанты бросали в сторону полиции бутылки с "коктейлем Молотова" и разбили несколько витрин. Полиция применила к нарушителям правопорядка слезоточивый газ, марш был остановлен. По разным оценкам, в нем принимали участие около 15 тысяч человек.

В Страсбурге продолжается забастовка студентов, занятия в Страсбургском университете до сих пор не проходят, студентов пускают в университет только для экзаменов. Число протестующих растет. Вчера они вместе с железнодорожниками, госслужащими, юристами, психологами, пенсионерами прошли маршем, который насчитывал до 4 тысяч участников.

В Марселе на протестный марш вышли около 5 тысяч человек.