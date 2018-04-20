Великобритания на 55 часов отказалась от угольных ТЭС
20 апреля, 2018, 22:49
В Великобритании в течение 55 часов не работали тепловые электростанции, которые производят энергию от сжигания угля
Об этом сообщает Bloomberg.
Энергетическая система Британии не получала электроэнергию от угольных ТЭС с 10:25 16 апреля до 05:10 19 апреля, таким образом продержавшись 55 часов. Сообщается, что в то же время большую долю энергии производили ветрогенераторы.
Королевство является одним из лидеров использования возобновляемых источников энергии. В стране установлено наибольшее количество ветровых турбин в мире. В будущем правительство Британии намерено отключить все угольные электростанции к 2025 году и отдать предпочтение энергосистемам возобновляемых источников энергии.
- В декабре Google официально объявила себя компанией, которая полностью перешла на 100% возобновляемую энергию - солнечную и ветровую.
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