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Великобритания на 55 часов отказалась от угольных ТЭС

В Великобритании в течение 55 часов не работали тепловые электростанции, которые производят энергию от сжигания угля

Об этом сообщает Bloomberg.

Энергетическая система Британии не получала электроэнергию от угольных ТЭС с 10:25 16 апреля до 05:10 19 апреля, таким образом продержавшись 55 часов. Сообщается, что в то же время большую долю энергии производили ветрогенераторы.

Королевство является одним из лидеров использования возобновляемых источников энергии. В стране установлено наибольшее количество ветровых турбин в мире. В будущем правительство Британии намерено отключить все угольные электростанции к 2025 году и отдать предпочтение энергосистемам возобновляемых источников энергии.

 

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