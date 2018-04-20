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Ведущая польская авиакомпания запустит новый рейс Быдгощ — Киев


фото: Airplane-Pictures.net
Одна из крупнейших польских авиакомпаний LOT планирует в августе открытие нового маршрута в Киев на самолетах Embraer 175

Об этом сообщает avianews.

Самолет будет отправляться из аэропорта в Жулянах. Рейсы будут осуществляться дважды в неделю — по четвергам и воскресеньям в 23.40. Обратный вылет из Быдгоща - по понедельникам и пятницам в 05:10. Время в пути составит около двух часов.

Для осуществления нового рейса LOT планирует задействовать самолет, который прилетает вечером в Киев из Варшавы.

Минимальная цена билета в обе стороны — $89 с учетом всех налогов и перевозку только ручной клади. Билеты по тарифу Stardard, который включает бесплатную норму багажа, продаются по цене от $139  в обе стороны с учетом сборов.

  • Напомним, в июле LOT планирует открыть рейсы Варшава-Запорожье, а в августе увеличить вдвое частоту полетов из Варшавы в киевский аэропорт в Жулянах.

 

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