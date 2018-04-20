Ведущая польская авиакомпания запустит новый рейс Быдгощ — Киев

20 апреля, 2018, 12:09

Одна из крупнейших польских авиакомпаний LOT планирует в августе открытие нового маршрута в Киев на самолетах Embraer 175

Об этом сообщает avianews.

Самолет будет отправляться из аэропорта в Жулянах. Рейсы будут осуществляться дважды в неделю — по четвергам и воскресеньям в 23.40. Обратный вылет из Быдгоща - по понедельникам и пятницам в 05:10. Время в пути составит около двух часов.

Для осуществления нового рейса LOT планирует задействовать самолет, который прилетает вечером в Киев из Варшавы.

Минимальная цена билета в обе стороны — $89 с учетом всех налогов и перевозку только ручной клади. Билеты по тарифу Stardard, который включает бесплатную норму багажа, продаются по цене от $139 в обе стороны с учетом сборов.