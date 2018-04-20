Ведущая польская авиакомпания запустит новый рейс Быдгощ — Киев
20 апреля, 2018, 12:09
Одна из крупнейших польских авиакомпаний LOT планирует в августе открытие нового маршрута в Киев на самолетах Embraer 175
Об этом сообщает avianews.
Самолет будет отправляться из аэропорта в Жулянах. Рейсы будут осуществляться дважды в неделю — по четвергам и воскресеньям в 23.40. Обратный вылет из Быдгоща - по понедельникам и пятницам в 05:10. Время в пути составит около двух часов.
Для осуществления нового рейса LOT планирует задействовать самолет, который прилетает вечером в Киев из Варшавы.
Минимальная цена билета в обе стороны — $89 с учетом всех налогов и перевозку только ручной клади. Билеты по тарифу Stardard, который включает бесплатную норму багажа, продаются по цене от $139 в обе стороны с учетом сборов.
- Напомним, в июле LOT планирует открыть рейсы Варшава-Запорожье, а в августе увеличить вдвое частоту полетов из Варшавы в киевский аэропорт в Жулянах.