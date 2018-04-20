В США умер легендарный украинский борец Григорий Гамарник
Об этом сообщает Федерация греко-римской борьбы Украины.
Григорий Гамарник родился в Зиновьевське (ныне - Кропивницкий). Заниматься греко-римской борьбой начал в 1945 году в Киеве у известного борца и тренера Арама Ялтиряна.
Гамарник выступал в весовых категориях 67 кг и 73 кг. Был четырехкратным чемпионом СССР. В 1955 году стал первым в истории украинцем, который стал чемпионом мира по греко-римской борьбе. В 1958 году также выиграл серебряную награду мирового первенства. Выступал на Олимпиаде-1960 в Риме.
Гамарник был капитаном сборной СССР. После завершения карьеры работал главным тренером юношеской и взрослой сборной Украины. Имел статус судьи международной категории. С 1992 Григорий Гамарник жил в США.
Читайте также
-
13 апреля, 2018 Что обуть весной. 10 украинских брендов обуви
-
-
-
-
13 апреля, 2018 Сколько стоит в Киеве аренда квартиры весной