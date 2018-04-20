 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В США умер легендарный украинский борец Григорий Гамарник


фото: borba.com.ua
На 89-м году жизни скончался первый украинский чемпион мира по греко-римской борьбе Григорий Гамарник

Об этом сообщает Федерация греко-римской борьбы Украины.

Григорий Гамарник родился в Зиновьевське (ныне - Кропивницкий). Заниматься греко-римской борьбой начал в 1945 году в Киеве у известного борца и тренера Арама Ялтиряна.

Гамарник выступал в весовых категориях 67 кг и 73 кг. Был четырехкратным чемпионом СССР. В 1955 году стал первым в истории украинцем, который стал чемпионом мира по греко-римской борьбе. В 1958 году также выиграл серебряную награду мирового первенства. Выступал на Олимпиаде-1960 в Риме.

Гамарник был капитаном сборной СССР. После завершения карьеры работал главным тренером юношеской и взрослой сборной Украины. Имел статус судьи международной категории. С 1992 Григорий Гамарник жил в США.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 апреля, 2018 пятница

больше новостей

20 апреля, 2018 пятница

19 апреля, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать