В США умер легендарный украинский борец Григорий Гамарник

20 апреля, 2018, 17:20

На 89-м году жизни скончался первый украинский чемпион мира по греко-римской борьбе Григорий Гамарник

Об этом сообщает Федерация греко-римской борьбы Украины.

Григорий Гамарник родился в Зиновьевське (ныне - Кропивницкий). Заниматься греко-римской борьбой начал в 1945 году в Киеве у известного борца и тренера Арама Ялтиряна.

Гамарник выступал в весовых категориях 67 кг и 73 кг. Был четырехкратным чемпионом СССР. В 1955 году стал первым в истории украинцем, который стал чемпионом мира по греко-римской борьбе. В 1958 году также выиграл серебряную награду мирового первенства. Выступал на Олимпиаде-1960 в Риме.

Гамарник был капитаном сборной СССР. После завершения карьеры работал главным тренером юношеской и взрослой сборной Украины. Имел статус судьи международной категории. С 1992 Григорий Гамарник жил в США.