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В России подумывают над прекращением авиасообщения со США

В Министерстве иностранных дел России не исключают прекращения авиационного сообщения со США из-за трудностей с получением американских виз

Об этом пишет Радио Свобода.

"Ситуация с выдачей американских виз в России крайне удручающая. Официальный срок ожидания визового собеседования, который в августе 2017 года был увеличен до 85 дней, недавно растянули до 250 дней, то есть 8 месяцев. Другими словами, обращаться за визами становится бессмысленно", – говорится в заявлении МИД Российской Федерации, - Москва обвиняет Вашингтон в "сознательной намеренной визовой блокаде как дополнительном рычаге давления".

"Уже даже нельзя исключить, что наши страны останутся без авиационного сообщения. "Аэрофлот", который единственный осуществляет регулярные рейсы между Россией и США, может быть вынужден их прекратить, ведь экипажи испытывают возрастающие трудности с получением американских виз", – заявили в МИД.

Американская сторона пока это заявление Москвы не комментировала.

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