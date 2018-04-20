В России подумывают над прекращением авиасообщения со США
Об этом пишет Радио Свобода.
"Ситуация с выдачей американских виз в России крайне удручающая. Официальный срок ожидания визового собеседования, который в августе 2017 года был увеличен до 85 дней, недавно растянули до 250 дней, то есть 8 месяцев. Другими словами, обращаться за визами становится бессмысленно", – говорится в заявлении МИД Российской Федерации, - Москва обвиняет Вашингтон в "сознательной намеренной визовой блокаде как дополнительном рычаге давления".
"Уже даже нельзя исключить, что наши страны останутся без авиационного сообщения. "Аэрофлот", который единственный осуществляет регулярные рейсы между Россией и США, может быть вынужден их прекратить, ведь экипажи испытывают возрастающие трудности с получением американских виз", – заявили в МИД.
Американская сторона пока это заявление Москвы не комментировала.
- Напомним, постпред США при ООН Никки Хейли в воскресенье заявила о готовности Вашингтона объявить о новых санкциях против России из-за химической атаки в Сирии уже в понедельник.
- Впрочем, решение о санкциях в понедельник не было, а СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп лично распорядился приостановить введение новых санкций против России.
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