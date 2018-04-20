 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В результате аварии на железнодорожном вокзале Зальцбурга пострадали более полусотни человек

В результате аварии на железнодорожном вокзале Зальцбурга в пятницу утром пострадали 54 человека

Об этом сообщает издание Salzburger Nachrichten.

Авария произошла во время присоединения вагонов прямого сообщения к ночному поезду, следовавшему из Цюриха в Вену. Маневренный локомотив с вагонами при невыясненных пока обстоятельствах наехал на поезд.

Один из вагонов в результате инцидента сильно изогнулся.

Поскольку поезд был полностью заполнен, количество пострадавших оказалось большим. По первым сообщениям, речь шла о 20 пострадавших, однако позже их количество возросло до 54.

У большинства людей незначительные травмы. Некоторые пассажиры имеют повреждения на лице. На место прибыли работники Красного Креста, значительное количество пострадавших госпитализировали.

На расписание поездов авария на вокзале не повлияла.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 апреля, 2018 пятница

19 апреля, 2018 четверг

больше новостей

20 апреля, 2018 пятница

19 апреля, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать