В результате аварии на железнодорожном вокзале Зальцбурга пострадали более полусотни человек

20 апреля, 2018, 10:58

В результате аварии на железнодорожном вокзале Зальцбурга в пятницу утром пострадали 54 человека

Об этом сообщает издание Salzburger Nachrichten.

Авария произошла во время присоединения вагонов прямого сообщения к ночному поезду, следовавшему из Цюриха в Вену. Маневренный локомотив с вагонами при невыясненных пока обстоятельствах наехал на поезд.

Один из вагонов в результате инцидента сильно изогнулся.

Поскольку поезд был полностью заполнен, количество пострадавших оказалось большим. По первым сообщениям, речь шла о 20 пострадавших, однако позже их количество возросло до 54.

У большинства людей незначительные травмы. Некоторые пассажиры имеют повреждения на лице. На место прибыли работники Красного Креста, значительное количество пострадавших госпитализировали.

На расписание поездов авария на вокзале не повлияла.