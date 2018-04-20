 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В погоне за "лайками": ученые рассказали, когда лучше делать посты в Instagram


фото: Reuters
Маркетинговая компания Unmetric определила, в какие дни недели пользователи Instagram становятся более активными

Об этом говорится в исследовании компании.

Компания собрала данные 100 американских компаний из разных отраслей производства в период с 15 ноября по 22 декабря. Главной задачей было проследить связь между временем публикации и количеством "лайков", которые она собрала.

Результаты показали, что пользователи Instagram активные во вторник и четверг. Взаимодействие падает ближе к выходным, потому что бренды публикуют гораздо меньше информации в субботу и воскресенье.

Количество постов брендов и вовлеченность аудитории отличались в разные дни, но общее количество взаимодействий с постом была примерно одинаковой. В дни, когда аккаунты брендов делали меньше сообщений (воскресенье и среда), количество взаимодействий все же была выше. А в пятницу уровень взаимодействия с Instagram оказался самым низким.

Исследователи пришли к выводу, что сообщения, которые публиковались по вторникам, получали наибольшее взаимодействие ("лайков" и комментариев).

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 апреля, 2018 пятница

больше новостей

20 апреля, 2018 пятница

19 апреля, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать