В погоне за "лайками": ученые рассказали, когда лучше делать посты в Instagram
Об этом говорится в исследовании компании.
Компания собрала данные 100 американских компаний из разных отраслей производства в период с 15 ноября по 22 декабря. Главной задачей было проследить связь между временем публикации и количеством "лайков", которые она собрала.
Результаты показали, что пользователи Instagram активные во вторник и четверг. Взаимодействие падает ближе к выходным, потому что бренды публикуют гораздо меньше информации в субботу и воскресенье.
Количество постов брендов и вовлеченность аудитории отличались в разные дни, но общее количество взаимодействий с постом была примерно одинаковой. В дни, когда аккаунты брендов делали меньше сообщений (воскресенье и среда), количество взаимодействий все же была выше. А в пятницу уровень взаимодействия с Instagram оказался самым низким.
Исследователи пришли к выводу, что сообщения, которые публиковались по вторникам, получали наибольшее взаимодействие ("лайков" и комментариев).
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