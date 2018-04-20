В погоне за "лайками": ученые рассказали, когда лучше делать посты в Instagram

20 апреля, 2018, 22:26

Маркетинговая компания Unmetric определила, в какие дни недели пользователи Instagram становятся более активными

Об этом говорится в исследовании компании.

Компания собрала данные 100 американских компаний из разных отраслей производства в период с 15 ноября по 22 декабря. Главной задачей было проследить связь между временем публикации и количеством "лайков", которые она собрала.

Результаты показали, что пользователи Instagram активные во вторник и четверг. Взаимодействие падает ближе к выходным, потому что бренды публикуют гораздо меньше информации в субботу и воскресенье.

Количество постов брендов и вовлеченность аудитории отличались в разные дни, но общее количество взаимодействий с постом была примерно одинаковой. В дни, когда аккаунты брендов делали меньше сообщений (воскресенье и среда), количество взаимодействий все же была выше. А в пятницу уровень взаимодействия с Instagram оказался самым низким.

Исследователи пришли к выводу, что сообщения, которые публиковались по вторникам, получали наибольшее взаимодействие ("лайков" и комментариев).