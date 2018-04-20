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В Пентагоне подтвердили задержание в Сирии подозреваемого в терактах 11 сентября


фото: AP Photo
Войска поддерживаемой США сирийской оппозиции схватили человека, причастного к терактам 11 сентября 2001 года

Эту информацию подтвердил Пентагон, передает Reuters.

“Мы можем подтвердить, что Мохаммад Хайдар Заммар, гражданин Германии, который родился в Сирии, был схвачен около месяца назад партнерами SDF (сирийские демократические силы в рамках их текущих операций против “Исламистского государства” (террористическая организация) в Сирии”, - сообщил представитель Пентагона Эрик Побег.

В докладе комиссии конгресса по 11 сентября 2001 года сообщается, что Заммар был “откровенным, ярким исламистом”, который восхвалял “преимущества насильственного джихада”.

Отмечается также, что Заммар влиял на Рамзи Биналшиба, обвиняемого в финансировании террористов, которые захватили самолеты 11 сентября. Биналшиб также информировал членов террористической организации “Аль-Каида” и Мохаммеда Атте, который возглавил нападение на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке.

В Пентагоне подчеркнули, что активно сотрудничают с сирийской оппозицией, чтобы получить новую информацию.

В 2007 году сирийский суд приговорил Заммара к 12 годам тюрьмы, но после начала в Сирии вооруженного конфликта он вышел на волю.

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