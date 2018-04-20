В Минфине предложили повысить акциз на сигареты
Соответствующий проект опубликован на сайте ведомства.
Министерство финансов представило для публичного обсуждения законопроект "О внесении изменений в статью 221 Налогового кодекса Украины относительно особенностей налогообложения табачных изделий".
"Законопроект предусматривает применение коэффициента 1,4 к минимальному акцизному налоговому обязательству с табачных изделий в случае установления цен ниже 1,65 от такого обязательства", - говорится в сообщении.
Минфин отмечает, что введение данного механизма уменьшит продажу сигарет по заниженным ценам, которая сейчас происходит в Украине. Также это улучшит здоровую конкуренцию для всех игроков на рынке. Кроме того, Украина выполняет свои обязательства в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС, в частности, о введении минимальной акцизной нагрузки на табачные изделия.
После обсуждения законопроект будет внесен на рассмотрение Кабмина и, соответственно, в Верховную Раду.