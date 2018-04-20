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В Киеве из-за полумарафона перекроют ряд улиц. Как изменится движение транспорта

21 и 22 апреля за подготовку и проведение международного полумарафона 8th Nova Poshta Kyiv Half Marathon в Киеве перекроют ряд улиц

Об этом сообщает сайт организаторов полумарафона.

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21 апреля будут проходить подготовительные работы на Контрактовой площади, в связи с чем на ул. Григория Сковороды и Контрактовой площади движение автотранспорта ограничат с 05:00 до 22:00 воскресенья, 22 апреля.

В день проведения мероприятия, 22 апреля, ограничат движение на следующих улицах:

  • улица Петра Сагайдачного – 08:00 до 14:00
  • Боричев спуск – с 08:00 до 12:40
  • улица Набережно-Крещатицкая в направлении Почтовой площади – с 08:00 до 12:40
  • улица Набережно-Крещатицкая в направлении ул. Верхний вал – с 08:00 до 11:00
  • Набережное шоссе в направлении моста им. Е.А. Патона – с 08:00 до 12:40
  • Набережное шоссе в направлении Почтовой площади – с 08:00 до 11:00
  • Гаванский мост в направлении Северного моста – с 08:00 до 11:00
  • Гаванский мост в направлении Почтовой площади – с 08:00 до 12:40
  • улица Набережно-Рыбальская в направлении Северного моста – с 08:00 до 11:00
  • Северный мост – с 09:20 до 11:00
  • улица Трухановская – с 09:00 до 12:00
  • Днепровский спуск – с 08:00 до 11:00
  • Владимирский спуск – с 08:00 до 12:40
  • Мост Метро в направлении Броварского проспекта – с 08:00 до 11:00
  • Мост Метро в направлении моста им. Е.А. Патона – с 08:00 до 09:45

В эти дни изменится работа ряда маршрутов общественного транспорта.

В связи с закрытием движения транспорта на ул. Петра Сагайдачного, ул. Григория Сковороды и Контрактовой площади движение автобусов маршрутов №№ 62, 115 организуют следующим образом:

  • автобусы маршрута № 62-от Ботанического сада до ул. Петра Сагайдачного по обычному маршруту, далее – ул. Андреевская – ул. Набережно-Крещатицкая – Боричев спуск, Владимирский спуск, далее – по обычному маршруту;

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  • автобусы маршрута № 115 будут курсировать от железнодорожного вокзала «Дарница» до ул. Спасской по обычному маршруту, далее – ул. Волошская – ул. Ильинская – ул. Набережно-Крещатицкая, далее – по обычному маршруту.

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22 апреля с 8:00 до 14:00 в связи с забегом по маршруту Контрактовая площадь – ул. Сагайдачного – Боричев спуск – Набережное шоссе (до Днепровского спуска) – Набережное шоссе – ул. Набережно-Крещатицкая – Гаванский мост – ул. Набережно-Рыбальская – просп. Степана Бандеры – Северный мост – ул. Трухановская – Парковый мост – Набережное шоссе – Почтовая площадь – ул. Сагайдачного – Контрактовая площадь движение автобусов маршрутов №№ 21, 62, 73, 114, 115, 157, 234 и троллейбусов маршрутов №№ 29, 30, 31, 34, 47 организовано с такими изменениями:

  • автобусы маршрутов №№ 21, 157, 234 в направлении ж/м Троещина без заезда на ул. Ивовую;

  • автобусы маршрута № 62-от Ботанического сада до Европейской площади;
  • автобусы маршрута № 73 в направлении ул. Милославская трассе: ст. м. «Героев Днепра» – просп. Оболонский
  • просп. Степана Бандеры – Северный мост – просп. Генерала Ватутина – ул. Маяковского –ул. Каштановая – ул. Оноре де Бальзака, далее – по обычному маршруту;

  • автобусы маршрута № 114 будут курсировать на двух участках:
  • от ул. Милославской до ж.ст. «Зенит»;
  • от железнодорожного вокзала Центральный до стадиона «Динамо» им. Лобановского;

  • автобусы маршрута № 115 будут курсировать на участке от железнодорожного вокзала «Дарница» до станции метро «Лыбедская»;
  • движение троллейбусов маршрута № 29 организовано от ст. м. «Дарница» до ул. Милославская;
  • движение троллейбусов маршрута № 30 организовано на двух участках:
  • от ул. Милославской до ст. м. «Дарница»;
  • от ул. Кадетский гай ст. м. «Почайна» («Петровка»);
  • троллейбусы маршрута № 31 будут курсировать от ул. Милославской до ст. м. «Дарница»;
  • троллейбусы маршрута № 34 от ул. Северной до ул. Степана Бандеры;
  • троллейбусы маршрута № 47 от ст. м. «Минск» до ул. Степана Бандеры.

Движение автобусов маршрутов №№ 21, 73, 101, 114, 150, 157, 234, 550 в направлении ж/м Троещина организуют правой полосе встречного направления просп. Степана Бандеры, Северного моста и ул. Генерала Ватутина с соответствующей отменой на это время остановок "ст. Генерала Ватутина", "Торгово-развлекательный комплекс", "Парк Дружбы народов", "просп. Героев Сталинграда", "ул. Иорданская".

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