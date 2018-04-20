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В Киеве появились 23 новые улицы

Депутаты Киевского городского совета дала названия новым улицам и переулкам в столице

Об этом сообщает пресс-служба Киевгорсовета.

Сегодня на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты дали названия новым улицам в столице.

Следовательно, в Голосеевском районе появятся следующие улицы: Святослава Рихтера, Бориса Мозолевского, Святоджерельна, Михайля Семенко, Пантелеймоновская, Полонской-Василенко, Емельяна Поповича, Филиппа Морачевского.

В Оболонском районе поменяют названия 6 улиц: Аманды Струве, Николая Плавьюка, Семьи Костюков, Ореста Субтельного, Генерала Гандзюка, Анны Барвинок.

В Святошинском районе названия получили также 6 новых улиц. Они будут носить названия: Елены Курило, Алексея Синявского, Николая Богуславского, Антони Новосельского, Николая Носова, Михаила Рыбакова.

Переулок Дзиги Вертова и улица Юрия Липы появятся в Днепровском районе. А в Соломенском районе - улица Аттили Могильного.

Кроме того, депутаты Киевсовета уточнили название улицы Валентина Атаманского в Голосеевском районе. Теперь она будет носить название Валентина Отамановского.

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