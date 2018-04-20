В Кривом Роге "накрыли" нарколабораторию с метадоном на 10 млн грн

20 апреля, 2018, 19:03

В Кривом Роге разоблачили мощную нарколабораторию, которая изготавливала особо опасное наркотическое средство - метадон

Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры города Киева в Facebook.

В пятницу Киевская местная прокуратура провела спецоперацию на территории Днепропетровской области, в результате которой разоблачила и пресекла деятельность мощной нарколаборатории по изготовлению особо опасного наркотического средства метадон.

В рамках расследования по статье "Похищение, присвоение, вымогательство оборудования, предназначенного для изготовления наркотических средств" и "Незаконное производство наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов", правоохранители провели обыски в частном доме в Кривом Роге, где проживали двое фигурантов уголовного производства.

В ходе обысков изъято более 10 кг указанного наркотического средства, стоимость которого на "черном рынке" составляет более 10 млн гривен, оборудование, а также прекурсоры для изготовления наркотических средств.