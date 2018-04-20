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В Германии коррупционный скандал из-за предоставления убежища беженцам

Прокуратура немецкого Бремена проводит расследование относительно главы представительства земельного управления Федерального ведомства по вопросам миграции и беженцев (BAMF) и еще ряда лиц

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Конкретно чиновницу обвиняют в удоволетворении более 1200 ходатайств об убежище без достаточных на то правовых оснований. Проводятся соответствующие следственные действия.

В правительстве Германии подтвердили факт расследования. Пресс-секретарь правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что речь идет о "значительных подозрениях" в отношении чиновницы.

В МВД страны добавили, что подозреваемая временно отстранена от исполнения обязанностей. Подробности не разглашают из-за идущего следствия.

По сообщениям СМИ, большинство ходатайств об убежище, которые чиновница удовлетворила без имеющихся оснований, были поданы езидами - представителями ближневосточной курдской этнической группы. Основная масса езидов проживает в северном Ираке, в Сирии, Армении, Грузии, России и Украине.

Кроме сотрудницы BAMF прокуратура подозревает еще трех юристов и переводчика. Имела ли место передача денежных средств в обмен на действия чиновницы, неизвестно. Как минимум речь идет о "подарках" в виде приглашений в ресторан.

Также сообщается, что число случаев неправомерного удовлетворения ходатайств об убежище даже больше имеющихся пока что официальных данных - следователи якобы обнаружили всего около 2000 случаев в 2013-2017 годах. Только 98 ходатайств были в компетенции отделения в Бремене.

Искатели убежища, как сообщается, были преимущественно не из Бремена, а из Нижней Саксонии и Северного Рейна - Вестфалии.

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