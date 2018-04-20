В Ереване: демонстранты начали блокирование автодорог

20 апреля, 2018, 10:10

В пятницу утром сотни активистов оппозиционного движения, выступающего против премьерства Сержа Саргсяна, разбившись на группы, вновь вышли на улицы Еревана с целью перекрытия движения транспорта

Об этом сообщает Радио Азатутюн.

Накануне оппозиционный депутат Никол Пашинян, который возглавляет движение, призвал продолжить акции гражданского неповиновения. Он, в частности, призвал водителей грузовиков перекрывать дороги.

Между тем, полиция продолжила задержания протестующих. Так, утром на площади Республики в Ереване полицейские задержали одного из лидеров движения "Отодвинь Сержа" Давида Санасаряна и еще несколько активистов.

17 апреля, в день, когда парламент избрал экс-президента Сержа Саргсяна премьер-министром, лидер оппозиционной партии "Общественный договор" и глава парламентской фракции "Элк" Никол Пашинян объявил о начале бескровной "бархатной" революции.

Несмотря на призывы со стороны представителей власти о том, чтобы начать политический диалог, на митингах оппозиционеры продолжают выступать с требованием о смене власти.

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