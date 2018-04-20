В Ереване: демонстранты начали блокирование автодорог
Об этом сообщает Радио Азатутюн.
Накануне оппозиционный депутат Никол Пашинян, который возглавляет движение, призвал продолжить акции гражданского неповиновения. Он, в частности, призвал водителей грузовиков перекрывать дороги.
Между тем, полиция продолжила задержания протестующих. Так, утром на площади Республики в Ереване полицейские задержали одного из лидеров движения "Отодвинь Сержа" Давида Санасаряна и еще несколько активистов.
17 апреля, в день, когда парламент избрал экс-президента Сержа Саргсяна премьер-министром, лидер оппозиционной партии "Общественный договор" и глава парламентской фракции "Элк" Никол Пашинян объявил о начале бескровной "бархатной" революции.
Несмотря на призывы со стороны представителей власти о том, чтобы начать политический диалог, на митингах оппозиционеры продолжают выступать с требованием о смене власти.
Читайте также: Протесты в Армении. Логика неразрешенного конфликта
- Как сообщалось, в четверг утром протестующие начали блокировать правительство в Ереване. Однако с помощью физической силы правоохранители отодвинули демонстрантов от входа в здание. Нескольких протестующих задержали.
- Полиция Армении предупредила протестующих о возможности применения оружия.
- Во время протестов в Армении против нового премьера полиция задержала 100 человек.